Врач предупредила о вреде бега по утрам

Бег является не только популярным видом спорта, но и распространенным видом хобби. Сам по себе он не является опасным, однако, может стать причиной проблем со здоровьем, если не соблюдать определенные меры предосторожности.
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