В Ноябрьске участникам СВО и их родным помогают найти работу

В Ноябрьске на базе отделения социального сопровождения «Гармония» прошла ярмарка вакансий. Участникам спецоперации и членам их семей специалисты центра занятости помогали в поиске подходящей работы, учили правильно составлять резюме и рассказывали, как пройти собеседование.