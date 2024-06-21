В Ноябрьске участникам СВО и их родным помогают найти работу

В Ноябрьске на базе отделения социального сопровождения «Гармония» прошла ярмарка вакансий. Участникам спецоперации и членам их семей специалисты центра занятости помогали в поиске подходящей работы, учили правильно составлять резюме и рассказывали, как пройти собеседование.
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