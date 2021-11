Фил Спенсер в интервью GQ рассказал об эксклюзивности The Elder Scrolls VI, недовольные игроки бомбят рейтинг GTA: The Trilogy на Metacritic, Call of Duty: Vanguard показала худшие продажи в серии за 14 лет, моддерам разрешат не платить за использование движка Havok в коммерческих проектах, создатели Genshin Impact создают приключенческий шутер с паранормальщиной, Ваас возвращается вместе с дополнением для .