❗️На Северной стороне Севастополя в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома В районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 м2.
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❗️На Северной стороне Севастополя в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома В районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 м2.