Продавцы товаров с Дональдом Трампом и символикой его движения MAGA закрывают магазины, снижают цены или меняют ассортимент, пишет Fortune со ссылкой на интервью с предпринимателями.
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