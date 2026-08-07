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Порядок, государство

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Полицейские Томской области совместно с общественниками присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции УМВД России по ЗАТО г. Северск совместно с председателем Общественного совета Ольгой Исаевой в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» организовали профилактическое спортивно-развлекательное мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Березка».

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