Полицейские Томской области совместно с общественниками присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции УМВД России по ЗАТО г. Северск совместно с председателем Общественного совета Ольгой Исаевой в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» организовали профилактическое спортивно-развлекательное мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Березка».
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