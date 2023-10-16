Изучение китайского: сколько из 100 тысяч иероглифов нужно знать?

На российском рынке растет спрос на специалистов, владеющих «мандарином». Только компании предпочитают сотрудников с качественным базовым уровнем языка, который в китайском языке предполагает серьезный объем знанийНа китайском языке разговаривают 1,38 млрд человек, говорится в исследовании 2023 года, подготовленном немецкой компанией Statista.
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