Изучение китайского: сколько из 100 тысяч иероглифов нужно знать?

На российском рынке растет спрос на специалистов, владеющих «мандарином». Только компании предпочитают сотрудников с качественным базовым уровнем языка, который в китайском языке предполагает серьезный объем знанийНа китайском языке разговаривают 1,38 млрд человек, говорится в исследовании 2023 года, подготовленном немецкой компанией Statista.