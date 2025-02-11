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Царьград

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Глава «Ветеранов России» Резяпов: осудившего СВО Кортнева следует признать иноагентом

Глава «Ветеранов России» Резяпов: осудившего СВО Кортнева следует признать иноагентом

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева следует проверить на иностранное влияние, а в случае найденных доказательств признать иноагентом.

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