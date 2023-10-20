Штраф хотят ввести в Казахстане за передачу своей сим-карты другим лицам

На парламентских слушаниях замглавы МВД заявил о рассматриваемой поправке в КоАП в Казахстане за передачу своих сим-карт другим лицам – так предлагается бороться с мошенниками, передает корреспондент NUR.
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