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Мировое обозрение

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Штраф хотят ввести в Казахстане за передачу своей сим-карты другим лицам

Штраф хотят ввести в Казахстане за передачу своей сим-карты другим лицам

На парламентских слушаниях замглавы МВД заявил о рассматриваемой поправке в КоАП в Казахстане за передачу своих сим-карт другим лицам – так предлагается бороться с мошенниками, передает корреспондент NUR.

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