Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Одесса должна быть российской.«Москва не остано...
  • Serg
    А что, в Ебурге не стало росгвардии и полиции? Подогнать автозаки, и применить ту же политику, которую применяли для ...«Страшно выходить...
  • Анатолий ashkourin
    Последний киздец наступает,пора Новый ковчег искать.Пророрчество сбуд...

Запретное мясо у мусульман и иудеев: что не так со свининой?

Запретное мясо у мусульман и иудеев: что не так со свининой?

Почему в разных культурах некоторые продукты считают запретными? Почему индуистам запрещено есть говядину, а мусульманам и иудеям - свинину? Как формировались эти запреты, и что за ними стоит?Кошер, копыта и моллюскиКашрут или кошер – свод строгих пищевых ограничений, основанный на законах Торы и Талмуда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх