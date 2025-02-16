Тяжело больная мать бывшего мэра Сочи Копайгородского пытается оспорить арест своего дома 1965 года постройки

Тяжело больная мать бывшего мэра Сочи Копайгородского пытается оспорить арест своего дома 1965 года постройкиАдвокаты семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в получении взятки и особо крупной растрате, просят суд снять арест с дома его матери Галины Копайгородской, а также вывести из-под ареста дом, подаренный фонду, где сейчас проживают дети из Донбасса.