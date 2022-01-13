Суть Событий

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Сенаторы-демократы в США предложили проект санкций, которые впервые могут коснуться всего высшего руководства России

Сенаторы-демократы в США предложили проект санкций, которые впервые могут коснуться всего высшего руководства России

Группа представителей Демократической партии в Сенате США представила законопроект о санкциях против России на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины.

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