Сенаторы-демократы в США предложили проект санкций, которые впервые могут коснуться всего высшего руководства России

Группа представителей Демократической партии в Сенате США представила законопроект о санкциях против России на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины.
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