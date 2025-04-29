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На намыве Васильевского острова реализуют три девелоперских проекта

На намыве Васильевского острова реализуют три девелоперских проекта

Западная часть Васильевского острова становится еще одной точкой роста городской среды Петербурга. На намывных территориях запустили три девелоперских проекта, которые формируют современное городское пространство с обновленной инфраструктурой.

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