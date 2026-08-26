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Контрафронт

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Нигерия: 30 человек были убиты, а жители утверждают, что около 600 человек были похищены...

Нигерия: 30 человек были убиты, а жители утверждают, что около 600 человек были похищены вооруженными нападавшими после молитвы в мечети в Декаре, а также в Гидан-Зане, Масаке, Сабон-Гиде и других соседних общинах в районе местного самоуправления Боргу (LGA), штат Нигер, 21 августа.

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