Нигерия: 30 человек были убиты, а жители утверждают, что около 600 человек были похищены вооруженными нападавшими после молитвы в мечети в Декаре, а также в Гидан-Зане, Масаке, Сабон-Гиде и других соседних общинах в районе местного самоуправления Боргу (LGA), штат Нигер, 21 августа.