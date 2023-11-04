Кольт и его винтовки: когда упорство не ко времени

Сэмюэль Кольт был, вне всякого сомнения, человеком незаурядным: деятельным, напористым, прекрасным рекламистом, но при всем при этом он все-таки был обычным человеком, у которого было и немало недостатков.
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