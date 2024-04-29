Проведённая властями Малайзии конференция по катастрофе рейса MH-17 развенчала западную ложь

Приближается десятилетняя годовщина с момента катастрофы 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом Расследование тянулось ни шатко ни валко годами, следователи, как мы писали, стремились обойти неугодные заказчикам этого теракта факты.