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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Проведённая властями Малайзии конференция по катастрофе рейса MH-17 развенчала западную ложь

Проведённая властями Малайзии конференция по катастрофе рейса MH-17 развенчала западную ложь

Приближается десятилетняя годовщина с момента катастрофы 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом   Расследование тянулось ни шатко ни валко годами, следователи, как мы писали, стремились обойти неугодные заказчикам этого теракта факты.

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