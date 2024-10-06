Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

Надежда Белугина

Не сказать, что не интересуюсь этими людьми вообще. Обязательно прочитываю несколько их "проповедей". Но они не вызывают во мне интерес. Не люблю говорунов. Да. не всё у нас хорошо. Даже много, что не хорошо. Но никто не мешает им что-то сделать лучше, полезное для страны. Увидел, что не так, впрягись в дело, измени действенно, вложи осязаемо, чтобы увидеть, потрогать, восхититься сделанным. Но нет, только переделывание людей под себя, сбор слушателей их критики. Легко поддаться этим совпадающим иногда со своими же мыслями, воскликнуть восторженно: "Да! Он прав!" - сесть и слушать, или смотреть ролики с умными речами. Вспоминаю Немцова, ходил, говорил убеждённо, "жертвовал собой", вёл... Что осталось? А делать, менять в лучшую сторону, созидать, чтобы было как там, где живёт их душа, кто будет? Свой маленький вклад, кроме слов критики...А есть в Краснодаре парк изумительный, волшебный...И создатель его речей не произносит. и зрителей созданное посмотреть кличем не собирает. Сами идут...Благодарят издали... Или другой известный стране человек много лет собирал минералы и передал их в музей. Для всех. Вот это мне ближе. Правда, я из тех, от Павки Корчагина...