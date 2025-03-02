Роспотребнадзор заявил об остутствии риска распространения оспы обезьян на территории РФ

Угрозы распространения оспы обезьян на территории России нет. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), пишет «Агентство городских новостей «Москва».
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