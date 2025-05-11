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Фис о разговоре у сетки с Циципасом на повышенных тонах: «В матче я искал любой повод, чтобы завестись и бороться»

Фис о разговоре у сетки с Циципасом на повышенных тонах: «В матче я искал любой повод, чтобы завестись и бороться»

Он обыграл грека 2:6, 6:4, 6:2 и вышел в 1/8 финала «Мастерса». – Это какое-то сумасшествие. У сетки я сказал ему, что в первом сете он играл невероятно.

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