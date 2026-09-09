В Перми скончался поэт Станислав Богуславский

В Пермском крае ушёл из жизни поэт и автор книг Станислав Богуславский. Информацию о кончине литератора подтвердил его коллега, поэт и публицист Андрей Мансветов.
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