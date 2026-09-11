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Эксперты объяснили замысел ВС РФ при штурме Доброполья

Эксперты объяснили замысел ВС РФ при штурме Доброполья

ВС РФ продолжают расширять зону контроля южнее Доброполья. На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».

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