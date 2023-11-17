«Прекрасный певец»: Михалков оценил творчество SHAMAN на культурном форуме в Петербурге

Режиссёр провёл встречу с участниками культурного форума в Петербурге. Режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков оценил творчество певца SHAMAN в рамках Международного культурного форума в Петербурге.
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