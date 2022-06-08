Синоптики в последний момент изменили прогноз по мощному ливню во Владивостоке

Синоптики в последний момент изменили прогноз по мощному ливню во Владивостоке

Синоптики резко изменили прогноз по сильному ливневому дождю во Владивостоке. Метеорологи дали совсем иной прогноз по дождевому циклону в столице Приморья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх