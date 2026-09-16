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Рынок нефти: фиксация прибыли, запасы и геополитика

Рынок нефти: фиксация прибыли, запасы и геополитика

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 16 сентября цены на нефть снизились, поскольку данные о неожиданном росте запасов в США перевесили опасения по поводу продолжающихся перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

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