Нам бывает очень тяжело. Сегодня именно такой день: Боевиков ВСУ ждёт расплата за Курскую область

Украинские войска возобновили обстрел Курской области. Но боевиков ВСУ ждёт расплата за содеянное. "Нам бывает очень тяжело.
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