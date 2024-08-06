Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Михайлова
    Смерть хохляндии! Всем хохлам!Был сбит, но зада...
  • Терехов Олег
    А нахрена доводить ситуацию до геройства? Где глаза и мозги руководства? сколько можно сопли жевать и мямлить о перег...Был сбит, но зада...
  • Валерьян Смогловский
    Зачем. Подставлять. Наших. Парней когда. Есть. Фабы3000!!!Срочное совещание...

Нам бывает очень тяжело. Сегодня именно такой день: Боевиков ВСУ ждёт расплата за Курскую область

Нам бывает очень тяжело. Сегодня именно такой день: Боевиков ВСУ ждёт расплата за Курскую область

Украинские войска возобновили обстрел Курской области. Но боевиков ВСУ ждёт расплата за содеянное. "Нам бывает очень тяжело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MB
Marina Bubon
Почему???!!! Знали, что в Сумской области скопление техники и живой силы! Чего ждали!? Ведь если драка неизбежна, бей первым?! Кто очередной тупой предатель?! Уже нет сил считать и смотреть новости…
Ответить
11 час.
Серж Южанин
А где же обещанное &quot;мочилово в сортире&quot;?!..
Ответить
7 час.
ВР
Вова Рябов
Врага нужно дома уничтожать.чтобы не было поставок оружия террористам
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх