БПЛА, напавшие на НПЗ на Кубани, несли заряды с поражающими элементами

БПЛА ВСУ, напавшие на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, были оснащены поражающими элементами в виде стальных шариков, этим поделился директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев с изданием «ТАСС».
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