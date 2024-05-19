БПЛА, напавшие на НПЗ на Кубани, несли заряды с поражающими элементами

БПЛА ВСУ, напавшие на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, были оснащены поражающими элементами в виде стальных шариков, этим поделился директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев с изданием «ТАСС».