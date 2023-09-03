В ГЕРМАНИИ БУДУТ ЛИШАТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЗА НЕСОГЛАСИЕ СМЕНИТЬ ПОЛ РЕБЕНКУВ Германии приняли «закон о самоопределении», который позволяет детям официально менять пол даже против воли их родителей.
Ещё один шаг в самоубийстве Германии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Caltar
Гитлер и все остальные в могилах переворачиваются от того,что творят их потомки,у Шольца вроде папа был в эсесовцах,так он тоже скорее всего вертится. (Первые концлагеря были построены как раз для радужных,ну и психически неполноценных,это уж потом туда политические стали попадать,) Гейропа и пиндосы считают себя правильными,разрешая неадекватным малолеткам менять пол,но при этом отказывая во многом другом,считая,что те недоросли ещё.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии