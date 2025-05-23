В Петербурге утверждено обвинительное заключение по делу о хищении цветов перед 8 марта

Один из букетов обвиняемый подарил своей возлюбленной Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, ранее судимого.
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