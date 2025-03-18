Экс-футболист "Зенита" Чухлов заявил, что проверил игроков "Спартака" на допинг

Экс-футболист петербургского "Зенита" Борис Чухлов заявил, что проверил бы игроков московского "Спартака" на допинг после победы над клубом с берегов Невы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "РБ Спорт".
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