В метро изменился график движения поездов по 4 Линии

Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Метро Петербурга» 17 и 18 августа в связи с проведением строительно-монтажных работ на участке метро от станции «Спасская» до станции «Горный институт» на 4 линии изменился график движения поездов и режим работы станций.