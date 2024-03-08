Тайны секретного блокнота Ванги. Что скрыто в предсказаниях на 2024 год? Елена ГалицкаяВ последнее время миром прокатила волна интереса к предсказаниям Ванги, в частности, благодаря раскрытию секретного блокнота с ее предсказаниями на 2024 год.