Возбуждено уголовное дело по факту хищения 123 миллионов рублей при строительстве пограничного перехода Кани-Курган

В Амурской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением денежных средств при строительстве одного из крупнейших погранпереходов на российско-китайской границе.
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