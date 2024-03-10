Какой сегодня праздник 11 марта 2024 года: интересные события России и других стран Ирина ЛысенкоСегодня, 11 марта 2024 года, в Российской Федерации и по всему миру отмечают несколько значимых праздников.
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