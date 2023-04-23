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Военкоры показали кадры затопленных окопов ВСУ

Военкоры показали кадры затопленных окопов ВСУ

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилось видео затопленных окопов ВСУ.Как отмечается в публикации, размытая почва и залитые дождем траншеи свидетельствуют о том, что наступление украинских войск на данный момент невозможно.

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