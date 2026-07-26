Шесть уровней бюджета для зоны отдыха на участке: от 10 до 250 тысяч рублей

Листайте вправо, чтобы увидеть больше изображений Листайте вправо, чтобы увидеть больше изображений Листайте вправо, чтобы увидеть больше изображений Когда я начинаю разговор с кем-то о планировании зоны отдыха, первый вопрос, который я задаю, звучит не «беседка или патио?», а «каким бюджетом вы располагаете?».