Политика как он...
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Политика как она есть

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Спецпредставитель Путина заявил о попытках срыва переговоров между РФ и США

Спецпредставитель Путина заявил о попытках срыва переговоров между РФ и США

Некоторые государства пытаются помешать восстановлению диалога между Россией и США. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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