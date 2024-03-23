Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" сохраняют усиленные меры безопасности

Аэропорты московского региона «Домодедово» и «Жуковский» сохраняют ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в «Крокус-сити-холле» теракта, сообщили РИА Новости представили авиагаваней.
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