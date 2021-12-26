Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Уходи из «Лейкерс». Расселла Уэстбрука жестко раскритиковали в соцсетях после игры с «Бруклином»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл в рождественском матче против «Бруклина» (115:122), набрав 13 очков, 12 подборов и 11 передач.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх