Все о сексе и отношениях :)Портреты очаровательных девушек .Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковДевушки очаровательны, когда молоды и желаемы мужчинами. Потом они превращаются в страшных порочных обезьян-мартышек.Наташа РостоваА мужики в кого превращаются? Небось скажешь что в красивых пожилых принцев?🤣Владимир ЛисуковА мужики превращаются а орангутангов.RRosomahaА мы с годами, прям все Тарзаны да Шварцнеггеры, блин чего только не напишут....Комментировать
Свежие комментарии