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Портреты очаровательных девушек

Портреты очаровательных девушек

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Владимир Лисуков
Девушки очаровательны, когда молоды и желаемы мужчинами. Потом они превращаются в страшных порочных обезьян-мартышек.
Наташа Ростова
А мужики в кого превращаются? Небось скажешь что в красивых пожилых принцев?🤣
Владимир Лисуков
А мужики превращаются а орангутангов.
Rosomaha
А мы с годами, прям все Тарзаны да Шварцнеггеры, блин чего только не напишут....

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