«Начало матча не очень понравилось: пропустили мяч достаточно необязательный. В дальнейшем были какие-то нюансы, связанные с несыгранностью, с выходом молодых игроков, которые, конечно, волнуются всегда, когда выходят в составе основной команды, - поделился после победы над махачкалинским «Динамо» в Кубке России (2:1) главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
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