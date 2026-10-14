«Начало матча не очень понравилось: пропустили мяч достаточно необязательный. В дальнейшем были какие-то нюансы, связанные с несыгранностью, с выходом молодых игроков, которые, конечно, волнуются всегда, когда выходят в составе основной команды, - поделился после победы над махачкалинским «Динамо» в Кубке России (2:1) главный тренер петербуржцев Сергей Семак.