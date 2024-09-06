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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко после выхода в финал US Open: «Мне все равно, с кем играть за титул. Прошлогодние уроки усвоены»

Соболенко после выхода в финал US Open: «Мне все равно, с кем играть за титул. Прошлогодние уроки усвоены»

Она обыграла американку Эмму Наварро – 6:3, 7:6(2). «Ребята, теперь вы меня поддерживаете. Уже поздно! (Смеется).

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