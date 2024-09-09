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Собянин: Еще около 65 тысяч новых фонарей добавят в Москве к 2030 году

Собянин: Еще около 65 тысяч новых фонарей добавят в Москве к 2030 году

Москва входит в ТОП-3 самых освещённых городов мира. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, каждый вечер в столице зажигаются свыше миллиона светильников и элементов архитектурно-художественной подсветки.

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