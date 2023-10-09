Forbes: Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

ТАСС/EPA/MELANIE DUCHENE Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком лиги в предстоящем сезоне по версии Forbes.
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