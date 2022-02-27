Международная федерация дзюдо из-за военной операции России на Украине приостановила полномочия Путина

Международная федерация дзюдо (IJF) «в свете продолжающегося конфликта на Украине» и на фоне «военной операции» России приостановила полномочия президента РФ Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации, передает ТАСС.
Международная федерация дзюдо (IJF) «в свете продолжающегося конфликта на Украине» и на фоне «военной операции» России приостановила полномочия президента РФ Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации, передает ТАСС.
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