Стало известно, почему произошла массовая эвакуация в центре Астрахани

Накануне вечером часть организаций, кафе, магазинов других предприятий получили сигнал о незамедлительной эвакуации: сотрудники правоохранительных органов попросили местных жителей покинуть территорию Астраханского Кремля, окрестности Братского сада и центра.
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