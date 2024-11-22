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Стало известно, почему произошла массовая эвакуация в центре Астрахани

Стало известно, почему произошла массовая эвакуация в центре Астрахани

Накануне вечером часть организаций, кафе, магазинов  других предприятий получили сигнал о незамедлительной эвакуации: сотрудники правоохранительных органов попросили местных жителей покинуть территорию Астраханского Кремля, окрестности Братского сада и центра.

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