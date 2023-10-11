Врач-диетолог Фаерман назвала овсянку самой полезной кашей

Диетолог Лариса Фаерман рассказала «Газете.Ru», что овсянка содержит важные микроэлементы и витамины, включая благоприятные для здоровья бета-глюканы, витамины группы B, антиоксиданты, минералы, такие как железо и магний, которые оказывают благоприятное воздействие на уровень холестерина в крови.