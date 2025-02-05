Судороги, тромбы и мигрень: как организм реагирует на нехватку магния

Как дефицит магния сказывается на различных органах и системах организма? Как проявляется дефицит магния? Как понять, что не хватает магния? Как восполнить недостаток магния? На вопросы «Доктора Питера» отвечают врачи.
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