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Судороги, тромбы и мигрень: как организм реагирует на нехватку магния

Судороги, тромбы и мигрень: как организм реагирует на нехватку магния

Как дефицит магния сказывается на различных органах и системах организма? Как проявляется дефицит магния? Как понять, что не хватает магния? Как восполнить недостаток магния? На вопросы «Доктора Питера» отвечают врачи.

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