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Настоящая слоеная Самса

Всем привет! Сегодня давайте приготовим с вами самсу. Такую выпечку знают точно многие. Эти вкуснейшие пироги сделанные из специально приготовленного слоеного теста покоряют своим аппетитным видом, ароматом и вкусом! Тесто у них потрясающе слоистое и хрустящее, а начинку можно взять разную.

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