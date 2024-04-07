Настоящая слоеная Самса

Всем привет! Сегодня давайте приготовим с вами самсу. Такую выпечку знают точно многие. Эти вкуснейшие пироги сделанные из специально приготовленного слоеного теста покоряют своим аппетитным видом, ароматом и вкусом! Тесто у них потрясающе слоистое и хрустящее, а начинку можно взять разную.