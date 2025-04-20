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  • татьяна неструева
    а почему  им не глумится  над  слабыми дурачками .  ?Дерзкий побег сам...
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  • ШКИПЕР
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FR: Германия удивлена — Путин неожиданно повел себя, когда ему задали вопрос на немецком

FR: Германия удивлена — Путин неожиданно повел себя, когда ему задали вопрос на немецком

Германия удивлена поведением российского президента Владимира Путина на публике. Такими данными поделились немецкие журналисты.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А чему тут удивляться ? Путин несколько лет работал в Германии резидентом советской разведки.
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15 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Нахрена Максим Житников обращался к президенту России на немецком языке если хочет жить в России? Проблемы с русским языком?
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15 час.
Роман
Вот ответ бандеровскому ЦИПСО,которое неоднократно распространяют фейки о Путине,якобы он не он,а двойник,который не говорит на немецком...Занавес...
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15 час.
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