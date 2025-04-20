FR: Германия удивлена — Путин неожиданно повел себя, когда ему задали вопрос на немецком

ШКИПЕР А чему тут удивляться ? Путин несколько лет работал в Германии резидентом советской разведки.

ДЗ Дмитрий Зайцев Нахрена Максим Житников обращался к президенту России на немецком языке если хочет жить в России? Проблемы с русским языком?