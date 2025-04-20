FR: Германия удивлена — Путин неожиданно повел себя, когда ему задали вопрос на немецком

Германия удивлена поведением российского президента Владимира Путина на публике. Такими данными поделились немецкие журналисты.
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