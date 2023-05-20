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Президент США Джо Байден уклонился от извинений за атомную бомбардировку Хиросимы

Президент США Джо Байден уклонился от извинений за атомную бомбардировку Хиросимы

Глава Белого дома Джо Байден посетил мемориальный музей мира в японском городе Хиросима, посвященный трагедии американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

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